قانون سفر أمريكي من وإلى تايوان يهدد الأخيرة بحرب مع الصين

اعترضت الصين بشدة على مشروع قانون سفر أمريكي من وإلى تايوان أجازه مجلس الشيوخ الأمريكي بهدف تشجيع التبادلات رفيعة المستوى بين البلدين.

وقال آن فنغ شان المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان في مجلس الدولة الصيني: "القانون ينتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة ونحن نعارض هذا العمل بشدة".

وتابع: "نحذر تايوان بشدة من مغبة الاعتماد على الأجانب لتقوية نفسها لأن ذلك سيجر نيران الحرب إليها".

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء مشروع قانون سفر إلى تايوان يهدف إلى تشجيع التبادلات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وتايوان.

ومّرر مجلس النواب الأمريكي مشروع القرار في يناير الماضي.