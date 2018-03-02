الصليب الأحمر يؤكد استشهاد الصياد أبو ريالة برصاص الاحتلال

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر صباح الجمعة، استشهاد الصياد الطفل إسماعيل أبو ريالة (18 عامًا) من مخيم الشاطئ للاجئين غرب غزة، برصاص جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أثناء عمله في عرض بحر شمال قطاع غزة الأحد الماضي، فيما لا تزال تحتجز جثمانه.

وقالت المتحدثة باسم الصليب سهير زقوت في منشور على حسابها في فيسبوك: "ارحموا عائلة الصياد أبو ريالة من الفضول الإعلامي، فعلى مدار ثلاثة أيام والشائعات تحيط بالعائلة وتزيد من آلامها".

ومنذ استشهد أبو ريالة وأصيب اثنين آخرين في حادثة الاعتداء على مركبهم من قبل الاحتلال "الإسرائيلي"، تخرج شائعات تفيد بأنه لم يستشهد، ما دعا عائلته لحل خيمة العزاء التي نصبتها في انتظارٍ تسليم الاحتلال لجثمانه.

وأوضحت زقوت أن هناك آلية عمل بين السلطات المختصة سواء في الجانب الفلسطيني أو الجانب "الإسرائيلي"، وذكرت أن نقابة الصيادين وسلطات الاحتلال "الإسرائيلي" صرحتا بشكل لا يقبل اللبس حول الحادثة.

وقتلت قوات الاحتلال أبو ريالة الأحد، وأصابت اثنين آخرين واعتقلتهما أثناء عملهم بمهنة الصيد قبالة منطقة الواحة شمال قطاع غزة، فيما أفرجت عن المعتقلين وأبقت على الجثة محتجزة.