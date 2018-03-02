البنتاغون يعد بتوجيه من ترامب لعرض عسكري ضخم الخريف المقبل

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية تنظيمها عرضا عسكريا في نوفمبر القادم كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجه بتنظيمه إحياء لذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية دانا وايت أمس الخميس: "نحن نتطلع للـ11 من نوفمبر، وهو يوم المحاربين القدامى، الذي ربما يتزامن مع الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى".

ولفتت إلى أن العرض لن يقتصر فقط على "عسكريينا الحاليين، بل أيضا المتقاعدين منهم".

وأعلن البيت الأبيض في فبراير الماضي أن ترامب أمر البنتاغون بتنظيم عرض عسكري لإظهار قوة بلاده العسكرية، في فعالية غير معهودة بالنسبة إلى الولايات المتحدة.

وذكرت وسائل الإعلام، أن فكرة تنظيم العرض تبادرت لذهن ترامب بعد حضوره بدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عرضا عسكريا نظم في باريس منتصف يوليو الماضي بمناسبة اليوم الوطني لفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن العالم يحتفل في الـ11 من نوفمبر المقبل بالذكرى المئوية الأولى لتوقيع اتفاقية إنهاء الحرب العالمية الأولى.