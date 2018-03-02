"إسرائيل" تحتفي بمنتخب الأرجنتين وميسي يعلن لشركة "إسرائيلية"

احتفى حساب "إسرائيل بالعربية"، التابع لوزارة الخارجية "الإسرائيلية"، بزيارة مرتقبة للمنتخب الأرجنتيني للعب مباراة ودية مع منتخب "إسرائيل"، في ذكرى احتلال الجزء الأكبر من فلسطين عام 1948، الذي أعقبه إعلان تأسيس ما تسمى بدولة "إسرائيل".

وقال الحساب إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صدد تصوير إعلان لشركة هواتف مع عارضتي أزياء "إسرائيليتين".

ويختتم منتخب الأرجنتين استعداداته لكأس العالم 2018 في كرة القدم بلقاء مضيفه "الإسرائيلي" في 9 حزيران/ يونيو، بحسب ما ذكر الاتحاد "الإسرائيلي" للعبة الخميس.

وبحسب وسائل الإعلام، سيتقاضى الاتحاد الأرجنتيني من نظيره الإسرائيلي 3 ملايين دولار أمريكي لقاء خوض المباراة، إلا أن هذا المبلغ قد يتقلص إلى النصف في حال غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ولم يوضح الاتحاد ما إذا كانت المباراة ستقام في القدس المحتلة أو حيفا، مشيراً إلى أن "التفاصيل النهائية للعقد سيتم إنجازها في الأيام القليلة المقبلة".

ووقعت الأرجنتين المتوجة بكأس العالم مرتين (1978 و1986 في المكسيك)، في المجموعة الرابعة، التي تضم أيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.

وسبق للأرجنتين أن اكتسحت "إسرائيل" 7-2 قبل خوض نهائيات مونديال 1986، عندما قادها دييغو مارادونا إلى لقبها الثاني. كما حلت ضيفة على "إسرائيل" قبل نهائيات 1990 (2-1) و1994 (3-صفر) و1998 (1-2).

واستدعى مدرب المنتخب خورخي سامباولي، الخميس، هداف يوفنتوس الإيطالي غونزالو هيغواين، بعد غياب 9 أشهر، لخوض مباراتي إيطاليا وإسبانيا الوديتين في مانشستر ومدريد تواليا في آذار/ مارس الحالي.

وغاب عن تشكيلة الأرجنتين نجم يوفنتوس باولو ديبالا، وهداف إنتر الإيطالي ماورو ايكاردي، ولاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي خافيير باستوري.