نتنياهو وزوجته يخضعان للتحقيق بتهم الفساد اليوم

يخضع رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو وزوجته سارة اليوم الجمعة، للتحقيق في قضايا الفساد بـ (الملف 4000)،

بشبهة تلقي الرشوة من صاحب شركة "بيزك" وموقع "واللا"، شاؤول ألوفيتش، وذلك بمقر إقامته بمنزله بمدينة القدس المحتلة.

ومن المتوقع أن يجري التحقيق معهما محققو "الوحدة القطرية لمكافحة الجريمة الاقتصادية" في الشرطة، والسلطة للأوراق المالية، حيث ستحقق مع نتنياهو وزوجته في منزلهم بالتزامن، ولكن بشكل منفصل.

وسيجري التحقيق مع نتنياهو بقضية بيزك وموقع "واللا" تحت التحذير، بينما ستقدم زوجته شهادة مفتوحة.

وأشارت القناة، الى أن الشرطة ستطلب شهادة نتنياهو، في "الملف 3000" المتعلق بصفقة شراء غواصات من شركة ألمانية.

وبحسب القناة العبرية، سيتم خلال التحقيق، مواجهة نتنياهو وساره، بعدة شهادات وتسجيلات، جمعها المحققون خلال التحقيق مع المشتبهين في القضية.