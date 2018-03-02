أنباء عن القبض على مدير شرطة الرياض المقال وضباط آخرين

كشف موقع "عمون" الأردني، المقرب من دوائر صنع القرار، أن السلطات السعودية ألقت القبض على مدير شرطة الرياض المُقال قبل أيام، وضباط آخرين.

وقال الموقع إن السلطات السعودية قبضت على مدير شرطة منطقة الرياض، اللواء عبدالعزيز الزمامي، إضافة إلى العقيد مقبل ندى الشملاني العنزي، مدير شرطة العليا، وضباط آخرين، منهم مدير شرطة منطقة المعذر.

وأرجع الموقع سبب اعتقال الضباط الكبار إلى قضايا متعلقة بالفساد واستغلال السلطة.

وذكر موقع "عمون" أن وكيل وزارة الداخلية السابق، أحمد السالم، تورط بصفقات بلغت قيمتها 100 مليار ريال سعودي، 60 مليار منها بصفقة توريد آليات لكلية الملك فهد الأمنية.

وتورط السالم بهدر أموال خلال مشروع تجهيز مباني الأمن العام بقيمة 26 مليار ريال، إضافة إلى صفقة دروع واقية قيمتها 7 مليارات ريال، وفقا لـ"عمون".

وقال الموقع إن إحدى التهم الموجهة للسالم هي إدخال أشخاص غير لائقين طبيا للكليات العسكرية، مقابل تلقي رشاوي مالية.

يشار إلى أن السلطات السعودية نقلت عددا من المتهمين في قضايا فساد من فندق الريتز كارلتون إلى سجن الحاير، بعد رفضهم التوصل إلى تسوية مالية.