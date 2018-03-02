البنتاغون للكونغرس: ندعم السعودية من أجل الأمن الإقليمي

أكدت وزارة الدفاع الأميركية أن التعاون الأميركي مع التحالف العربي لدعم اليمن بقيادة السعودية، ضروري من أجل تعزيز الأمن الإقليمي في المنطقة.

وذكرت الوزارة، في خطاب وجهته إلى زعيم الأغلبية بالكونغرس، ميتشيل ماكونيل، الثلاثاء الماضي، أن الدعم الذي تقدمه واشنطن للتحالف العربي يتمثل في عمليات التزود بالوقود في الجو إضافة إلى المعلومات الاستخباراتية والخدمات الاستشارية.

وأوضح الخطاب أن مسودة مشروع القانون، التي طرحت في الكونغرس من أجل وقف الدعم الأميركي للتحالف العربي "معيبة"، لأنها تشير إلى انخراط الجيش الأميركي في عمليات حربية في اليمن، وهو ليس صحيحاً لأن "الدعم الاستخباراتي الذي تقدمه الولايات المتحدة للتحالف بقيادة السعودية لا ينطوي على أعمال حربية".

وأكد الخطاب أنه حتى إذا تم إقرار القانون، فإنه لن يحقق الهدف الواضح منه، وهو تقييد دعم الولايات المتحدة للتحالف العربي بقيادة السعودية، لأن هذا الدعم "لا يشكل أي انخراط في أعمال حربية، وبجانب الشواغل الدستورية المحتملة التي يثيرها هذا الاقتراح، فإن ذلك يمكن أن يقوض قدرتنا على تعزيز علاقات طويلة الأجل والتعاون المتبادل وتقاسم الأعباء، وبناء نظام أمني قوي حول العالم".

وشدد الخطاب على أن "السعودية شريك رئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط ونحن نعتمد على شراكتنا العسكرية القوية لتعزيز الأمن الإقليمي".

والخميس، أكد البنتاغون في مؤتمر صحفي، دعمه للسعودية في عملياتها ضمن التحالف العربي لدعم اليمن ضد الحوثيين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع (البنتاغون) دانا وايت: "مهمتنا في اليمن تنقسم إلى جزئين (..) الأول مواجهة الإرهاب، والثاني دعم السعودية التي تعرضت لهجوم من الحوثيين المدعومين من إيران والذين أطلقوا صواريخ واستهدفوا منشآت مدنية".

وذكرت وايت أن الدعم الأميركي يتم "عن طريق التزويد بالوقود والمشاركة بالمعلومات الاستخباراتية".

وتقود السعودية التحالف العربي، الذي يعمل على إعادة الاستقرار إلى اليمن.

وتعرضت المناطق السعودية المحاذية للحدود مع اليمن لسقوط مقذوفات أطلقتها جماعة الحوثي، كما أطلقوا صواريخ بالستية قرب العاصمة السعودية الرياض. بحسب مزاعم سعودية.