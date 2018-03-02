الجيش اللبناني: جاهزون لمواجهة أي عدوان عسكري "إسرائيلي"

قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون "أن الجيش جاهز على الحدود الجنوبية لمواجهة أيّ عدوان عسكري "إسرائيلي" أو أيّ محاولة من قبله لقضم جزء من الحدود البرية والبحرية اللبنانية".

وقال القائد اللبناني خلال جولة على ألوية عسكرية "إن الجيش لديه كامل الإرادة للدفاع عن الحقوق اللبنانية بكل وسائله وإمكاناته المتاحة ومهما تصاعدت تهديدات العدو واستفزازاته، وهذه الجهوزية تتلازم مع مواصلة قوى الجيش رصد الخلايا الإرهابية وتفكيكها وترسيخ الاستقرار في الداخل ومكافحة الجرائم المنظمة، خصوصاً جرائم القتل والسرقة والمخدرات، بالإضافة إلى تكثيف التدريب النوعي لرفع مستوى الكفاءة القتالية للوحدات وإجراء التحضيرات اللازمة لمواكبة الاستحقاق النيابي المقبل بأفضل الشروط الأمنية المطلوبة".

وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان نقلته وكالة بترا "ان زورقا حربيا تابعا لإسرائيل أقدم على خرق المياه الاقليمية اللبنانية مقابل راس الناقورة لمسافة حوالي ثلاثمائة متر وتجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات اليونيفيل".

وتفقد فريق من ضباط اليونيفيل الخط الازرق في منطقة القطاع الشرقي انطلاقاً من محور تلال العديسة ومرتفعات جبل الشيخ مروراً بمحاور الوزاني والغجر وتلال السدانة وبركة النقار، كما نفذ فريق ضباط اليونيفيل جولة بالمروحية فوق هذا الخط لوضع تقرير مفصل يرفع الى قيادة اليونيفيل.