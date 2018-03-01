الأرصاد "الاسرائيلية": فبراير كان أحر الأشهر خلال الـ 100 عام الأخيرة

قالت دائرة الارصاد الجوية "الاسرائيلية" بأن شهر فبراير الماضي كان الأكثر حرارة خلال المائة عام الماضية، حيث ارتفعت درجات الحرارة في شمال و وسط فلسطين خلال فبراير ما بين 4.5-2 درجة مئوية.

و وفقاً لصحيفة هأرتس، فإن شهور فبراير في 1941 وعام 1955 وعام 2010 كانا أشد حرارة من فبراير 2018 .

و خلال الشهر الماضي، فبراير كانت درجات الحرارة في ساعات النهار في المناطق الجبلية في فلسطين مرتفعة مقارنة مع المتوسط السنوي ما بين 4.5-3.5 درجة، وفي باقي أجزاء فلسطين، ارتفعت درجات الحرارة في ساعات النهار بمتوسط ما بين 3-2 وكذلك في ساعات الليل ارتفعت بمتوسط 3-2 درجة مئوية.