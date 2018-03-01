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الأرصاد "الاسرائيلية": فبراير كان أحر الأشهر خلال الـ 100 عام الأخيرة

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 23:44 - 01 مارس 2018
فبراير فبراير
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قالت دائرة الارصاد الجوية "الاسرائيلية" بأن شهر فبراير الماضي كان الأكثر حرارة  خلال المائة عام الماضية، حيث ارتفعت درجات الحرارة في شمال و وسط فلسطين خلال فبراير ما بين 4.5-2 درجة مئوية.

و وفقاً لصحيفة هأرتس، فإن شهور فبراير في 1941 وعام  1955 وعام 2010 كانا أشد حرارة من فبراير 2018 .

و خلال الشهر الماضي، فبراير كانت درجات الحرارة في ساعات النهار في المناطق الجبلية في فلسطين مرتفعة مقارنة مع المتوسط السنوي ما بين 4.5-3.5  درجة، وفي باقي أجزاء فلسطين، ارتفعت درجات الحرارة في ساعات النهار بمتوسط ما بين 3-2  وكذلك في ساعات الليل ارتفعت بمتوسط 3-2  درجة مئوية.

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