الأسكادنيا: طعم لذيذ و فوائد صحية

يتأرجح لونها بين البرتقالي والأصفر، وملمسها من الخارج مخملي، يمكن تشبيهها بالخوخ أو المشمش، ولكن شكلها يبدو أكثر من حبة إجاصة صغيرة جداً بشكل دائري، وتزهر مع حلول فصل الربيع وقبل بداية فصل الصيف، وتنمو في المناخ الاستوائي، بأشجار متوسطة الحجم يصل طولها إلى 30 قدماً، وتنبت في المناخ الاستوائي بحزم من أربعة إلى ثلاثين حبة.

ويُعتبر جنوب شرق الصين الموطن الأصلي لفاكهة الأسكادنيا الصفراء، وربما جنوب اليابان أيضاً، حيث يُعتقد أنها زُرعت هناك لأكثر من ألف سنة.

وبدأت رحلة انتشارها حول العالم بعدما تعرّف الغرب إلى هذه الفاكهة من خلال عالم النبات الألماني كيمبفير، حيث اكتشفها لدى زيارته لليابان في العام 1712. ومن هناك، انتشرت عبر البلاد الأوروبية مثل فرنسا والمملكة المتحدة. ومن ثم أصبحت تُزرع على طول ساحل الريفييرا الإيطالي ومالطا بالإضافة إلى الجزائر.

وتتمتع ا الأسكادنيا بالكثير من الفوائد الصحية، تعرّفي إليها فيما يلي:

1- تحتوي فاكهة الأسكادنيا على تركيز عالي من الكالسيوم، والفوسفور، والحديد، والبوتاسيوم، والفيتامين "A"، والفيتامين "C".

2- تستخدم الفاكهة أحياناً كمهدئ، ويمكن تناولها لعلاج القيء ومنع الشعور بالعطش.

3- تُعتبر فاكهة الأسكادنيا غنية بمضادات الأكسدة، وتتغلب بعناصرها الغذائية على 54 نبتة طبية صينية أخرى، وفقاً للعديد من الدراسات.

4- لأوراق الأسكادنيا العديد من الفوائد أيضاً مثل قدرتها على مقاومة مرض السكري، حيث تساهم في خفض مستويات الجلوكوز في الدم.

5- يحسّن تناول الفاكهة وظائف الكبد، إذ بيّنت تجارب أُجريت على فئران قدرتها في إبطاء تطور مرض تليف الكبد. وتساعد الفاكهة أيضاً الكبد في طرد السموم من الجسم.

ولطالما استخدمت أوراق الأسكادنيا في علاج مختلف الالتهابات مثل السعال في الطب الصيني التقليدي.

كما أثبتت أبحاث علمية حديثة قدراتها العلاجية، وخصوصاً أنها تحتوي على أحماض "تريتيربين"، وحمض "اليورسوليك" ذات الخصائص المضادة للالتهاب.

بيّنت دراسات علمية جديدة خصائص الأسكادنيا المضادة للسرطان، حيث تتمتع بالقدرة على ثبط تحول الخلايا العادية إلى خلايا مسرطنة خلال مراحل تطورها المختلفة.