الملاحة الجوية لم تسلم من تأثيره.. ميسي يحدد مسار الطائرات



يستطيع نجم فريق برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، أن يفعل كل شيء، يرواغ 5 لاعبين ويصيبهم أحيانا بالدوار، ويصوب من مسافات بعيدة ويحرز الأهداف المستحيلة، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه قادر، على ما يبدو، على إيقاف حركة الملاحة الجوية.

فقد اشتكى مدير شركة فيولينغ للطيران، خافيير سانشيز بريتو، من عدم القدرة على توسعة مطار إل برات الذي يبعد 15 كيلومترا عن قلب برشلونة من أجل رفع قدرته الاستيعابية، والسبب هو ميسي بالتحديد.

ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن بريتو قوله إن الطائرات ممنوعة من التحليق فوق المكان الذي يعيش فيه ميسي، مما يتسبب في إعاقة الملاحة الجوية والتسبب في وقت ومسافة أطول للطائرات من أجل الوصول إلى وجهتها، وهذا لا يحدث في أي مكان بالعالم، بحسب تعبيره.

وطلب رئيس شركة الطيران فتح نقاش مع النجم الأرجنتيني من أجل السماح للطائرات بالتحليق في المنطقة، مشيرا إلى أن سبب المنع كان أمنيا وليس من أجل الضوضاء التي تسببها الطائرات في بلدية غافا التي يسكن فيها ميسي.