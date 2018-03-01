"ابن سلمان" يرسل رسالة مقتضبة لعباس

تلقى الرئيس محمود عباس، رسالة من الامير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي أكد فيها ان القضية الفلسطينية تحظى بأهمية كبيرة وأولوية خاصة لدى الملك سلمان بن عبد العزيز.

وزعم بن سلمان، حرص السعودية، وعزمها المتواصل على دعم القضية الفلسطينية، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه.

وأشار ولي العهد السعودي، إلى "ان الخطوة الاخيرة لن تغير او تمس بالحقوق الثابتة والمصونة للشعب الفلسطيني في القدس وغيرها من الاراضي الفلسطينية المحتلة"، على حد قوله.

وتأتي رسالة بن سلمان وسط تقارير عربية ودولية تؤكد تورطه في التمهيد لصفقة القرن الامريكية لتصفية القضية الفلسطينية.