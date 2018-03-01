المباحث تلقي القبض على مجموعة أشخاص يزورون عملة وسط القطاع

ألقت المباحث العامة في الشرطة الفلسطينية - قسم دير البلح – وسط قطاع غزة القبض على مجموعة أشخاص يقومون بمحاولة تمرير عملة مزورة فئة 100 دولار و200 شيكل و100 شيكل.

وأوضحت مباحث دير البلح أنها تلقت عدة تكاليف من النيابة العامة مفادها موالاة البحث والتحري حول تمرير أشخاص عملة مزورة على المحال التجارية في منطقة الاختصاص.

وأكدت المباحث أنه بعد البحث والتحري تم ضبط المدعو "د.ق" وهو يقوم بمحاولة تمرير عملة مزورة عبارة عن 100 دولار على أحد المحلات التجارية.

وأشارت إلى أن الشخص المذكور اعترف بعد التحقيق معه بحصوله على المبلغ المزور من أخيه المدعو "ز.ق" وبإحضاره واستجوابه أفاد أنه حصل على مبلغ 3000 شيكل عبارة عن عدد 15 ورقة نقدية فئة 200 شيكل زرقاء اللون من المدعو "م.ش" سكان ديرالبلح.

وأشارت مباحث دير البلح إلى أنها استصدرت مذكرة تفتيش لمنزل المدعو "م.أ" وتم ضبط 58 ورقة نقدية فئة 200 شيكل زرقاء اللون وتم والتحريز على العملة المزورة.

ولفتت إلى أنها أحالت المذكورين وملف القضية والمضبوطات إلى مفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.