ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر
الاتصالات

التحقيق مع "نتنياهو" وزوجته "سارة" في قضايا فساد غداً الجمعة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:53 - 01 مارس 2018
بنيامين نتنياهو وزوجته سارة يخضعان للتحقيق بتهم الفساد بنيامين نتنياهو وزوجته سارة يخضعان للتحقيق بتهم الفساد
مشاركة

ستجري شرطة الاحتلال "الإسرائيلي"، غداً الجمعة، تحقيقات مع رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، وزوجته سارة، في قضايا الفساد بـ (الملف 4000)، بمنزله بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت "القناة الثانية" العبرية، إن الشرطة "الإسرائيلية"، ستحقق مع نتنياهو وزوجته في منزلهم بالتزامن، ولكن بشكل منفصل.

وسيجري التحقيق مع نتنياهو بقضية بيزك وموقع "واللا" تحت التحذير، بينما ستقدم زوجته شهادة مفتوحة.

وأشارت القناة، الى أن الشرطة ستطلب شهادة نتنياهو، في "الملف 3000" المتعلق بصفقة شراء غواصات من شركة ألمانية.

وبحسب القناة العبرية، سيتم خلال التحقيق، مواجهة نتنياهو وساره، بعدة شهادات وتسجيلات، جمعها المحققون خلال التحقيق مع المشتبهين في القضية.

متعلقات