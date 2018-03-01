براءة اختراع تغير شكل الهواتف الذكية بصورة غير مسبوقة

سجلت شركة تقنية كبرى براءة اختراع وصفت بأنها ستغير من شكل وتصميم الهواتف الذكية بصورة جذرية "غير مسبوقة".

أشار موقع "أندرويد هيدلاين" التقني المتخصص إلى أن شركة "إل جي" الكورية الجنوبية، سجلت براءة اختراع لشاشات جديدة خالية تماما من أية إطارات.

كما أن براءة الاختراع أظهرت أن الهاتف سيكون ذو حواف مستديرة مميزة، خالية تماما من أية إطارات، لا يوجد فيها إلا ثقب في الحافة العلوية للشاشة، الذي يضم سماعة الأذن.

ولكن كل ما سبق، يشبه بصورة كبيرة ما تم تقديمه في هواتف عديدة، مثل "آيفون X"، وغيرها من الهواتف.

إذن، ما المختلف؟ المختلف، هنا هو أن الشركة الكورية الجنوبية دعمت باقي مهام الجهاز في أيقونة ستظهر كامتداد خارجي أسفل الشاشة، وعند عدم الحاجة إليه يتم إدخاله للمنزلق داخل الشاشة.

ومن المتوقع أن تدعم "إل جي" هواتفها الجديدة، خلال عام 2018، بتلك التقنية الجديدة.