"إل عال" الإسرائيلية تطلب رسميا التحليق فوق السعودية

خاطبت شركة الطيران "الإسرائيلية" "إل عال"، الاتحاد الدولي للنقل الجوي رسميا، للمساعدة في الحصول على موافقة لاستخدام الأجواء السعودية، لمنافسة الخطوط الجوية الهندية.

ووفقا لموقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبري، فإن شركة الطيران الهندية Air India"" تنوي إطلاق رحلات جوية بين الهند و"إسرائيل" عبورا للأجواء السعودية.

وأشارت "إل عال" إلى أنه في حال استخدمت الخطوط الهندية المنافسة، الأجواء السعودية، في رحلاتها إلى "إسرائيل"، فإنها ستختصر المسافة بين نيودلهي وتل أبيب إلى حد كبير.

ونقلت الصحيفة عن المدير التنفيذي لشركة "إل عال"، غونين أوسيشكين، قوله في الخطاب الموجه إلى مدير الاتحاد الدولي للنقل الجوي، ألكسندر دي لونياك، إنه حسب تصوره، فإنهم في السعودية لن يسمحوا للطائرات "الإسرائيلية" التحليق فوق أراضيهم، وطلب منه التدخل "لمنع المنافسة غير المشروعة".

وقال أوسيشكين في خطابه: "أطالبكم والمنظمة بالتدخل وأن تمثلوا مصالح صناعة الطيران بالدفاع عن حقوق طيران متساوية لجميع الشركات، وذلك بالسماح باستخدام الأجواء السعودية، ومعارضة أي شكل من أشكال التمييز".

وأكد أوسيشكين، أن "إل عال" تشغل أربع رحلات أسبوعية إلى مومباي، مستغرقة كل منها 7 ساعات بدلا من خمس، وذلك لاضطرار الطائرات من التوجه جنوبا نحو إثيوبيا ومن هناك شرقا نحو الهند، بدلا من استخدام الأجواء السعودية.

يذكر أن سلطات الطيران السعودي نفت سابقا التقارير حول السماح للخطوط الهندية استخدام الأجواء السعودية في تسيير الرحلات من نيودلهي إلى تل أبيب، لكنها مؤخرا لم تعلق عليها، في حين لم تؤكد "Air India" ولم تنف ذلك.