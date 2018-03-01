ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. اقتصاد
  3. عرض الخبر
الاتصالات

500 ألف برميل نفط سعودي شهريا لمصر حتى منتصف 2018

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:18 - 01 مارس 2018
عبد الفتاح السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز عبد الفتاح السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز
مشاركة

قال وزير البترول المصري، طارق الملا، إنه تم الاتفاق مع أرامكو السعودية على توريد الخام إلى مصافي التكرير المصرية لمدة 6 أشهر، بدءا من كانون الثاني/ يناير الماضي.

وكانت شركة النفط الوطنية السعودية "أرامكو" وردت الخام للمصافي المصرية في تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، لكن بشكل تجريبي.

وأضاف الملا: "الشركة ستورد 500 ألف برميل شهريا من النفط الخام في الفترة من كانون الثاني/ يناير وحتى حزيران/ يونيو المقبل".

وكانت السعودية اتفقت، في نيسان/ أبريل 2016، على تزويد مصر بـ700 ألف طن من المنتجات النفطية المكررة شهريا، لمدة خمس سنوات.

متعلقات