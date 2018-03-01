500 ألف برميل نفط سعودي شهريا لمصر حتى منتصف 2018

قال وزير البترول المصري، طارق الملا، إنه تم الاتفاق مع أرامكو السعودية على توريد الخام إلى مصافي التكرير المصرية لمدة 6 أشهر، بدءا من كانون الثاني/ يناير الماضي.

وكانت شركة النفط الوطنية السعودية "أرامكو" وردت الخام للمصافي المصرية في تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، لكن بشكل تجريبي.

وأضاف الملا: "الشركة ستورد 500 ألف برميل شهريا من النفط الخام في الفترة من كانون الثاني/ يناير وحتى حزيران/ يونيو المقبل".

وكانت السعودية اتفقت، في نيسان/ أبريل 2016، على تزويد مصر بـ700 ألف طن من المنتجات النفطية المكررة شهريا، لمدة خمس سنوات.