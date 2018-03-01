منتخبان "إسرائيليان" يحظيان برعاية واحترام في قطر

ذكرت صفحة "تحديثات الأخبار" العبرية أن منتخبان "إسرائيليان" واحد للذكور وآخر للإناث في كرة اليد سيعودان مساء اليوم الخميس بعد المشاركة في بطولة دولية لكرة اليد للمدارس الثانوية في قطر.

وعدَّ وزير التربية والتعليم في حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بنيت المشاركة في البطولة في قطر بأنها فخر عظيم. وقال:" بغض النظر عن الإنجاز الرياضي، فإن المشاركة قضية مهمة من الناحية الإعلامية، وخاصة في بلد مثل قطر.

المدير العام لوزارة التربية والتعليم "الإسرائيلية" قال هو الآخر حول الموضوع نفسه: "وفد الطلبة أعطى احتراما كبيرا لإسرائيل وللتربية البدنية بطريقة ثقافية وتعليمية والرياضية، سفر الوفد لقطر أصبح ممكناً فقط من خلال التصميم والمهنية لفريق من المهنيين في الوزارة بما في ذلك هيئة التدريس، وأود أن أهنئهم والطلاب على هذا الإنجاز الرائع".

وتابعت الصفحة الإخبارية العبرية، هذه المرّة الأولى التي يشارك فيها وفد "إسرائيلي" كهذا في المنافسة على أرض قطر، الوفد "الإسرائيلي" ضم 35 شخصاً من رياضيين ورياضيات، ومدربين، ومدربين بدنيين، إلى جانب هؤلاء شارك ضابط الأمن من الوزارة، ورجال أمن آخرين.

ولفتت الصفحة إلى أن الوفد "الإسرائيلي" استقبل في قطر من قبل اللجنة المنظمة وحظي باحترام كبير، ووفرت اللجنة المنظمة للوفد "الإسرائيلي" ظروف إقامة ممتازة، وبذلوا كل ما في وسعهم للترفيه عن "الإسرائيليين" بأفضل طريقة ممكنة، وكان الوفد "الإسرائيلي" آمناً، وكل الظروف كانت مثالية.

وحول المباريات التي خاضها الوفد "الإسرائيلي"، من الدول التي فاز عليها المنتخب "الإسرائيلي" لكرة اليد كانت تركيا، وفي مباراته مع بولندا السكان المحليين شجوا المنتخب "الإسرائيلي". في إشارة إلى القطريين.