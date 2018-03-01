جامعة بوليتكنك فلسطين تعقد مجموعة من الأنشطة الترفيهية لطلبتها

عقدت جامعة بوليتكنك فلسطين مجموعة من الأنشطة الترفيهية لطلبتها، حيث عقد قسم الأنشطة الرياضية في عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع مجلس اتحاد الطلبة وبمشاركة المجلس الأعلى للشباب والرياضة في الجنوب مسابقة للألعاب الصغيرة (التيلي ماتش)، بمشاركة جماهير غفيرة من طلبة الجامعة.

ورحب عميد شؤون الطلبة الدكتور وليد الريماوي بجميع الحضور وأكّد على أهميّة الأنشطة اللامنهجية لطلبة الجامعة ونشر الوعي والثقافة بين الطلبة وتشجيعهم على رفع مستوى كفاءتهم وقدراتهم المهارية.

وتخلل هذه المسابقة نشاطات تمثلت في شد الحبل وتناول الطعام والكرات باستخدام المياه والوثب على الحبل واكل الفواكه ورسم شعارات لمدينة القدس من الطلبة وغيرها العديد من النشاطات ولاقت هذه الفعالية نشاط واسع وردود فعالية إيجابية.

وأشار الأستاذ رائد الخضور المشرف على النشاط أنّ مثل هذه النشاطات مُهمة للطلبة وذلك لحاجتهم لمثل هذه الألعاب والتي تتيح للطالب التفوق والإبداع في حياته العلمية والعملية، وأكّد الخضور أنّ هذا النشاط ما هو إلا بداية ل سلسلة نشاطات مُقبلة ستتوزع على جميع الدوائر والكليات في الوقت القريب، وشكر الخضور إدارة الجامعة وعمادة شؤون الطلبة وجميع الكليات والدوائر على الدعم المستمر لطلبتهم في مثل هذه الأنشطة.

والجدير ذكره أنّ قسم الأنشطة الرياضية واللجنة الرياضية في مجلس اتحاد الطلبة ينظمون بشكل مستمر بطولات ومسابقات الطلبة في كافة الألعاب الفردية والجماعية، حيث قدّم مجلس اتحاد الطلبة في هذا النشاط العديد من الجوائز المحفزة لطلبة الجامعة.