مؤشر القدس يغلق مرتفعاً بنسبة 0.22%

أُغلق مؤشر القدس نهاية الأسبوع الحالي الممتد من فترة 25/02/2018-01/03/2018 عند مستوى 589.25 نقطة مرتفعاً ما قيمته 1.31 نقطة عن إغلاق الأسبوع الماضي بنسبة 0.22%.

ويأتي ذلك على خلفية ارتفاع مؤشرات كل من قطاعات الاستثمار والخدمات، حيث كانت التغيرات على النحو الآتي: البنوك والخدمات المالية انخفض بنسبة 0.08% فيما أغلق مؤشر الصناعة منخفضاً بنسبة 0.64%، وأغلق مؤشر التأمين منخفضاً بنسبة 0.83% فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 1.01% وأخيراً ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.04%.

وعقدت 5 جلسات تداول في بورصة فلسطين خلال الأسبوع المذكور تم خلالها تداول 2,650,597 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 3,876,384 دولاراً أمريكياً نفذت من خـلال 935 عقد.

وتم تداول 33 شركة من أصل 48 شركة مدرجة حيث شهدت 9 شركات ارتفاعاً في أسعار أسهمها، في المقابل انخفضت أسعار أسهم 17 شركة واستقرت أسعار أسهم 7 شركات أخرى.

وبلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة خلال الفترة المذكورة حوالي 775 ألف دولار أمريكي مقارنة مع ما يقارب 2.33 مليون دولار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض بلغت 66.68%، بينما ارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة بلغت 0.10% بقيمة بلغت حوالي 4.01 مليار دولار أمريكي.



