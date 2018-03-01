الذهب يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع، الخميس، متأثرة سلبا بارتفاع الدولار.

ويأتي ذلك وسط تأهب المستثمرين لمتابعة الجلسة الثانية لشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) جيروم بأول أمام اللجنة المصرفية لمجلس الشيوخ في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 07:44 بتوقيت غرينتش نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1313.81 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما لامس 1312.26 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ التاسع من فبراير الماضي.

ونزلت الأسعار أكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع الحالي.

وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1314.7 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات رئيسية عند 90.617، وكان لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ 19 يناير عند 90.744 دولار.

وتترقب سوق الذهب باهتمام شديد الجولة الثانية من شهادة باول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 16.35 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 0.6 بالمئة إلى 977.20 دولار للأوقية، بينما استقر البلاديوم دون تغير يذكر عند 1042.50 دولار للأوقية.