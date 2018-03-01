بسمة أمل لرعاية مرضى السرطان تستضيف مؤسسة فارس العرب وتكرمها

زار وفد من مجلس إدارة مؤسسة فارس العرب للتنمية والاعمال الخيرية جمعية بسمة أمل لرعاية مرضى السرطان متمثلا برئيس مجلس الادارة السيد طارق البنا ونائبه السيد زهير ماضي وكان في استقبالهم مدير الجمعية السيد سامي الجوجو ومجموعة من العاملين بالجمعية.

حيث تم النقاش حول أهم المشكلات والعقبات التي تواجه مرضى السرطان بالإضافة إلى التعرف على احتياجاتهم من خلال استعراض مدير جمعية بسمة امل لاهم البرامج والمشاريع التي نفذتها على مدار الاعوام السابقة.

وأكد السيد طارق البنا رئيس المؤسسة على استمرار دعم مؤسسته لهذه الفئة ووضعها على سلم اولويات العمل في العام 2018 داعيا إلى بذل المزيد من الجهود لتحسين واقع مرضى السرطان واحتياجاتهم مؤكدا على الدور الهام الذي تلعبه مؤسسه بسمه امل في التخفيف عن كاهل المرضى مبديا اعجابه في جملة الخدمات التي تقدمها المؤسسة لهم مؤكدا على وضع اليات تعاون في المستقبل بين المؤسستين.

وفي نهاية الزيارة قدمت جمعية بسمة أمل درع تكريم لمؤسسة فارس العرب على مساهمتها في التخفيف عن مرضى السرطان خلال الفترة الماضية.