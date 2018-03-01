أنباء سعيدة في تدريبات ريال مدريد

تلقى ريال مدريد، خبرا سعيدا، في مران الفريق صباح اليوم، استعداد لمباراة خيتافي يوم السبت المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة 27 من الليجا.

وشهدت التدريبات عودة الظهير الأيسر مارسيلو، بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي لحقت في في مباراة ريال بيتيس الأسبوع الماضي.

ويأمل المدرب زين الدين زيدان الدفع بالظهير البرازيلي في بضع دقائق خلال مباراة خيتافي، ليكون جاهزا للمشاركة في المباراة المرتقبة يوم الثلاثاء أمام باريس سان جيرمان، في لقاء العودة من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

واستعاد زيدان سلاحا دفاعيا آخر، بعودة الإسباني خيسوس فاييخو للتدريبات، بعدما غاب لأكثر من شهر بسبب الإصابة.

فيما لا يزال توني كروس ولوكا مودريتش يسيران على البرنامج التأهيلي، على أن يكون الهدف هو عودة أحدهما قبل السفر إلى باريس.