الأمير ويليام يستجيب لطلب الرئيس عباس!

أعلن قصر كنسينغتون في بريطانيا، اليوم الخميس، أن الأمير ويليام دوق كامبريدج سيزور الأراضي الفلسطينية في وقت لاحق من هذا العام بدعوة من رئيس السلطة محمود عباس.

وتعليقاً على هذا الإعلان، قال القنصل البريطاني العام في القدس فيليب هولي "تسعدني جداً استجابة الأمير وليام لدعوة رئيس السلطة لزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة هذا الصيف. حيث ستكون هذه الزيارة فرصة مميزة ومهمة للأمير للقاء الشعب الفلسطيني والاطلاع على واقع الحياة في الأرض المقدسة. أنا أعلم أنه يتطلع إلى الزيارة بشكل كبير".

وأضاف: "إن الزيارة تنقسم الى ثلاث مراحل للمنطقة، حيث ستشمل زيارته "إسرائيل" والمملكة الأردنية".

وبين حرص دوق كامبريدج على القيام بزيارات منتظمة لشركاء المملكة المتحدة في جميع أنحاء العالم من أجل تعزيز روابط الصداقة والتي تعتبر هامة لعلاقات المملكة المتحدة مع هذه الدول المختلفة.

ولم يحدد حتى الآن موعد الزيارة، لكن تفاصيل تتعلق بذلك ستنشر في وقت لاحق.