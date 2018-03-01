بحيرة "توزلا" التركية تستقطب مئات طيور الفلامنغو المهاجرة

تستقطب بحيرة "توزلا" بولاية "موغلا" المطلة على بحر إيجة، جنوب غربي تركيا، المئات من طيور الفلامنغو المهاجرة، حيث تجد على ضفافها الهدوء والكلأ، وهي في طريق هجرتها بحثًا عن مواطن دافئة.

ويستغل هواة التصوير، والمارّون بضفاف البحيرة التابع لقضاء "ميلاس" هذه الحالة، لالتقاط صور شبيهة باللوحات النادرة في العالم، وذلك عند امتزاج جمال الطيور والطبيعة في آن واحد.

وتتميز البحيرة بأنها محطة للطيور المهاجرة المختلفة وعلى رأسها الفلامنغو وخاصة خلال شهري مارس/أذار ونوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.

ويعد طائر الفلامنغو أو "النحام" من الطيور التي تعيش في المناطق الحارة، وله شكل مميز عن باقي أنواع الطيور، بعنقه الطويل ومنقاره المعقوف، وريشه المائل للون الوردي الممتزج مع الأبيض.

وتعتبر منطقة الشرق الأوسط وغربي المتوسط وإفريقيا أحد مواطن هذه الطيور، وتضطر للهجرة ببعض أوقات العام بسبب تغيرات المناخ أو انخفاض مستوى المياه في مكان إقامته، بحثًا عن الكلأ والماء والطقس الدافئ.

رئيس مجموعة العمل من أجل الحياة البرية، سوها عمر للأناضول قال: "إن طيور الفلامنغو والبجع تلفت الأنظار بين مئات الطيور المختلفة الأنواع".

وأضاف: إن لون البحيرة الضارب إلى الأحمر مؤشر على وجود كائنات دقيقة تبحث عنها طيور الفلامنغو من أجل التغذية، لذا فإنها تفضل المجيء إليها".