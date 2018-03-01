نادي الأسير: الأصفاد تسقط من يد طفلٍ لصغر حجمه

قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الخميس إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل (182) طفلاً في معتقل "عوفر" تقل أعمارهم عن (18) عاماً، منهم (67) طفلاً جرى اعتقالهم خلال شهر شباط المنصرم من العام الجاري 2018.

وقال لؤي المنسي وهو ممثل الأسرى الأطفال في معتقل "عوفر": "إن الأصفاد سقطت من يد الطفل الأسير محمد سامي زياد (13 عاماً) من مخيم قلنديا والذي جرى اعتقاله في الثاني والعشرين من شباط الحالي، حيث وكلما حاول السجانون تكبيل يديه لم يفلحوا كون القيود أكبر من يديه، لصغر حجمه."

وأوضح الأسير المنسي "أن هناك ثلاثة أطفال في سجن "عوفر" رهن الاعتقال الإداري وهم: أحمد صلاح من مخيم الجلزون وهو معتقل إدارياً لمدة ستة أشهر، وحسام أبو خليفة من بيت لحم وهو معتقل إدارياً لمدة أربعة أشهر، بالإضافة إلى الأسير ليث ابو خرمة من مدينة رام الله والمعتقل إدارياً لمدة أربعة اشهر.

وتابع لمحامي نادي الأسير: "إن هناك عدداً من الأطفال تعرضوا للضرب على يد السجانين أثناء الاعتقال، من بينهم طفلين خلال شهر شباط وهما الأسيران: محمد عطا الله ابو خليفة، ومحسن دعدوع وكلاهما من بيت لحم.

وأشار الأسير المنسي إلى أن عدد الأطفال الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال ونُقلوا إلى معتقل "عوفر" منذ بداية العام الجاري 2018 وصلت إلى (117) طفلاً.

وذكر نادي الأسير إلى أن عدد الأطفال المعتقلين في معتقلات الاحتلال تتراوح نحو (350) طفلاً وطفلة موزعين على معتقلات "عوفر، مجدو، وهشارون".