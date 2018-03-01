الاحتلال يصدر 46 أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى بينهم صحفية

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 46 أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى بينهم صحفية، وبذلك يرتفع عدد الأوامر الإدارية الصّادرة في شهر فبراير الماضي إلى (110) أوامر.

وأوضح محامي نادي الأسير محمود الحلبي، اليوم الخميس، أن الاحتلال أصدر أمراً بحقّ الأسيرة الصّحفية بشرى الطويل، من البيرة، لمدّة أربعة شهور، علماً أنها أسيرة محرّرة وأعاد الاحتلال اعتقالها في الأول من شهر نوفمبر 2017، وأصدر بحقّها أمراً أول لمدّة ستة شهور.

وأضاف أن من بين الأوامر الصّادرة عشرة أوامر صدرت بحقّ أسرى اعتقلوا لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم، وصدرت الأوامر بحقّ الأسرى:

1-أحمد كايد حامد، رام الله، 4 شهور تمديد

2-فايز صلاح الحلبي، سلفيت، شهران تمديد

3-حسام عمر أبو خليفة، بيت لحم، 4 شهور تمديد

4-مراد محمد الزغاري، بيت لحم، 4 شهور تمديد

5-جهاد محمد سليمان، رام الله، 4 شهور تمديد

6-مهدي جميل عروق، جنين، 4 شهور تمديد

7-عمر فتحي شافعي، طوباس، 6 شهور تمديد

8-محمد عدنان ملكي، رام الله، شهران تمديد

9-رسلان رزق مسالمة، الخليل، 6 شهور أمر جديد

10-قسام مجد برغوثي، رام الله، 4 شهور تمديد

11-سعد حسن العمور، بيت لحم، 4 شهور تمديد

12-صهيب نصري الزير، بيت لحم، 6 شهور تمديد

13-فادي حسن صافي، رام الله، 3 شهور تمديد

14-وليد محمد حميدان، بيت لحم، 4 شهور تمديد

15-محمد سليمان حريزات، الخليل، 4 شهور تمديد

16-نادر عبد الحليم النتشة، الخليل، 6 شهور تمديد

17-يوسف عبد العزيز قزاز، الخليل، 6 شهور تمديد

18-عماد أحمد جاد الله، الخليل، 3 شهور تمديد

19-محمود كريم عياد، بيت لحم، 6 شهور تمديد

20-علاء سليم مرعي حوشية، جنين، 5 شهور تمديد

21-باجس مصطفى نخلة، رام الله، 4 شهور تمديد

22-أحمد عاطف رجا، أريحا، 6 شهور أمر جديد

23- مراد مأمون عواودة، الخليل، 4 شهور تمديد

24-نديم إبراهيم صبارنة، الخليل، 4 شهور تمديد

25-شادي محمد أبو عكر، بيت لحم، 4 شهور تمديد

26-نادر مصطفى صوافطة، طوباس، 4 شهور تمديد

27-معتصم مصطفى ملالحة، جنين، 6 شهور أمر جديد

28-أحمد صالح صالح، رام الله، 6 شهور أمر جديد

29-وسام مفيد عابد، جنين، 4 شهور أمر جديد

30-شادي محمد شحادة، بيت لحم، 6 شهور أمر جديد

31-بلال إبراهيم الأفندي، بيت لحم، 6 شهور أمر جديد

32-سيف جمال أبو زينة، الخليل، 4 شهور أمر جديد

33-توفيق أحمد شلبي، جنين، 4 شهور تمديد

34-مصعب طه مناصرة، الخليل، 4 شهور تمديد

35-شريف محمد مسالمة، الخليل، 4 شهور تمديد

36-أمين عاهد حريبات، الخليل، 4 شهور أمر جديد

37-أسامة خالد عمور، الخليل، 6 شهور تمديد

38-فتحي محمد حماد، رام الله، 4 شهور تمديد

39-شريف نايف سليمان، جنين، 6 شهور تمديد

40-باسل حسام معلا، رام الله، 4 شهور تمديد

41-محمد حسين شلش، الخليل، 4 شهور تمديد

42-محمد خالد أبو سل، الخليل، 4 شهور تمديد

43-بشرى جمال الطويل، رام الله، 4 شهور تمديد

44-يوسف محمود حسين لحام، بيت لحم، 6 شهور تمديد

45-يحيى هاني جادو، بيت لحم، 3 شهور تمديد

46-جمال جابر حمامرة، بيت لحم، 6 شهور أمر جديد