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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الاتصالات

مباحث خانيونس تقبض على لص نفّذ 12 عملية نشل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:21 - 01 مارس 2018
تعبيرية تعبيرية
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ألقت مباحث خان يونس القبض على أحد اللصوص في المحافظة، حيث كان ينشل جوالات حديثة ومحافظ ومبالغ مالية من داخل الأسواق والتجمعات.

وأوضح مسؤول قسم البلد النقيب محمد فوزي الغلبان، أنه وفور تلقي الشكاوى تم إجراء تحريات واسعة وبمتابعة الكاميرات تم الاشتباه بالمدعو ( س.ف ) "22"عاماً.

وذكر أنه وبعد استدعاء المشتبه به والتحقيق معه اعترف على "12" قضية نشل من شوارع خانيونس اغلبها جوالات ومحافظ تحتوي على مبالغ مالية.

ولفت إلى أنه تم تدوين أقوال المتهم وإحالته لمفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية وتوقيفه حسب الأصول.

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