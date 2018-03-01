الشعبية تعلن سلسلة فعاليات جماهيرية في قطاع غزة

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في قطاع غزة اليوم الخميس، عن فعاليات جديدة للتحركات الجماهيرية المستمرة من أجل كسر الحصار وانجاز المصالحة واستعادة الوحدة وانتزاع الحقوق المدنية والحياتية لشعبنا.

وأوضحت الجبهة في بيان صحفي تلقت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، أن هذه الفعاليات تأتي استمراراً لتحركاتها الجماهيرية المطلبية وإعلاء صوت الجماهير عالياً باعتبارها القوة الشعبية القادرة على الضغط من أجل مواجهة مشاريع التصفية التي تستهدف قضيتنا.

كما تهدف وفق بيان الجبهة، لانجاز وتحقيق المصالحة والحقوق المدنية والحياتية وتصويب أوضاع النظام السياسي ومؤسساته التي انقسمت على ذاتها والتي أذاقت أبناء شعبنا خاصة الشباب مرارة اليأس والبطالة والحصار والتجويع.

وقالت الجبهة: "ارفعوا صوتكم عالياً ولنشارك ولنصرخ معاً في هذه التحركات الجماهيرية التي لن ندق فيها جدران الخزان في المحافظات فقط، بل أمام كل الوزارات والمؤسسات الرسمية والدولية من أجل إيصال صوت الجماهير الهادر في القطاع والدفاع عن حقوق العامل والمزارع والشاب والخريج والمرأة والمرضى والأطفال والفقراء والموظفين وكل متضرر من هذا الواقع، ثوروا واغضبوا فلا صوت يعلو فوق صوت الجماهير.. صوت الكرامة... صوت الحرية..

ستكون التحركات على النحو التالي: