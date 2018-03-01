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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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اعتقال فتاة شمال بيت لحم بزعم العثور على سكين بحوزتها

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 11:10 - 01 مارس 2018
صورة السكين التي زعم الاحتلال انها بحوزة الفتاة صورة السكين التي زعم الاحتلال انها بحوزة الفتاة
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اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، شابة فلسطينية بزعم تهديدها للجنود الإسرائيليين بالطعن على معبر راحيل شمال بيت لحم.

وأفاد موقع مفزاك العبري، أن القوات عثرت في حقيبة الفتاة التي تبلغ من العمر (18 عاماً) على سكين، مشيراً إلى أنه تم نقلها للتحقيق.


 

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