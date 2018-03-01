اعتقال فتاة شمال بيت لحم بزعم العثور على سكين بحوزتها

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، شابة فلسطينية بزعم تهديدها للجنود الإسرائيليين بالطعن على معبر راحيل شمال بيت لحم.
وأفاد موقع مفزاك العبري، أن القوات عثرت في حقيبة الفتاة التي تبلغ من العمر (18 عاماً) على سكين، مشيراً إلى أنه تم نقلها للتحقيق.
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