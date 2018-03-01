أبو شهلا: الحكومة تجد صعوبة في استيعاب موظفين جدد

أكد وزير العمل في حكومة الوفاق الوطني مأمون أبو شهلا ان الحكومة لا تستطيع لوحدها حل مشكلة البطالة المتفاقمة بسبب انحسار الموارد وعدم قدرتها على استيعاب موظفين جدد.

وقال ابو شهلا في كلمة له خلال مؤتمر صحفي نظمته مؤسسة "فورورد ثنكنج" البريطانية بمدينة غزة ان :" الحكومة تعمل بشكل مكثف من اجل تغيير بروتوكول باريس الاقتصادي الذي كبل الاقتصاد الفلسطيني وكذلك دراسة طباعة عملة فلسطينية".واتهم المجتمع الدولي بتقليص المساعدات التي تعهد بتقديمها وذلك منذ قيام السلطة الوطنية وربط استمرارها بتقديم تنازلات سياسية، مشيراً إلى أن نسبة المساهمة الدولية في موازنة الحكومة لهذا العام لا تتجاوز 13 في المئة على ابعد الحدود.

وحمل وزير العمل على المجتمع الدولي بشدة واتهمه بمساندة الاحتلال وعدم قيامه بأي شيء لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي رغم مرور سبعين عاماً عليه.

وقال أبو شهلا إن المجتمع الدولي لا يهتم للمعاناة الفلسطينية و يغمض عينه عن انتهاكات واحتلال إسرائيل.