لحظات صعبة: لقاء الطفلة إنعام العطار بوالدتها

لحظات صعبة، رصدتها الكاميرات، عند لقاء الطفلة إنعام العطار التي خرجت من قطاع غزة لرام الله بالضفة المحتلة، لإجراء عملية جراحية، بوالدتها، بعد أن خرجت الطفلة وحدها، فيما تمكنت والدتها بالأمس من اللحاق بها.

وكانت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" قد منعت والدة العطار من مرافقة ابنتها عند خروجها من القطاع لإجراء عملية جراحية حيث ستقوم بعملية زراعة كلى في المجمع الطبي الحكومي برام الله، إلا أن الهيئة العامة للشؤون المدنية تمكنت بالأمس من استصدار موافقة للأم.

وقد انتشرت قصة العطار على مستوى كبير حيث تناولت قضيتها كافة وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، لحرمان العطار من مرافقة ذويها لها عند اجراء عملية جراحية.

وقد تهافت أهالي مدينة رام الله للقاء الطفلة العطار والتعاطف معها، حيث حصلت على اهتمام واسع من شرائح واسعة من المواطنين خاصةً محافظ رام الله ليلى غنام.

وتداولت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي الفيديو الذي يبين لقاء الوالدة بطفلتها بالأمس عند تمكنها من الخروج من القطاع.



