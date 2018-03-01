الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم متاجره‎

أجبرت سلطات الاحتلال، مساء الأربعاء، مقدسيًا على هدم متاجره، في قرية العيسوية، شمال شرقي المدينة المحتلة، بحجة "عدم الترخيص".

وأفادت مصادر صحفية، أن الاحتلال فرضت على صاحب المحلات، غرامة مقدارها 70 ألف شيقل (20 ألف دولار).

وذكر شهود عيان من سكان العيسوية، أن المتاجر تعود للمواطن خليل علي خليل محمود.

ولا تعطي السلطات الإسرائيلية للمواطنين الفلسطينيين في القدس تراخيص بناء للمنازل والمحلات التجارية، بسهولة، كما أنها تكلف مبالغ باهظة تصل إلى مئات الآلاف من الشواقل.

وكثفت "إسرائيل" خلال السنوات الأخيرة من عمليات الاستيطان، وهدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية.