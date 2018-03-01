بلاغ كاذب بنابلس يقلبها رأساً على عقب

اوضح الناطق الاعلامي باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات بانه و بناءا على اتصال ورد لغرفة عمليات شرطة محافظة نابلس من احد المواطنين ادعى فيه بتلقيه اتصال من مجهول ابلغه انه وضع متفجرات داخل مركبته و سيتم تفجيرها وقام بتزويده بمواصفات و لوحه ارقام المركبة المقصودة على الفور تم تحريك قوة من الشرطة للمكان و ارسال وحدة هندسة المتفجرات و الاطفائية و الاسعاف للمكان، وارسال قوات اضافية من الشرطة لعزل المنطقة بالكامل وبإجراء المسح الهندسي في المنطقة و فحص المركبة تبين خلوها من اي مواد متفجرة او خطيره.

ويجرى حاليا التحقيق لمعرفه الاشخاص القائمين على هذا البلاغ الكاذب الذي كان هدفه اثاره حاله من الرعب والبلبله في الشارع الفلسطيني.

وتطمئن الشرطة كافة المواطنين في نابلس بانه لا داعي للخوف والقلق وتتمنى عليهم عدم تناقل الاشاعات واخذ الاخبار من مصادرها