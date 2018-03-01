أبو الغيط يشترط للتطبيع حلاً للقضية الفلسطينية

رفض الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إقامة علاقات طبيعية بين الجانب العربي و"إسرائيل" قبل حل القضية الفلسطينية بصورة عادلة ودائمة.

وأبلغ أبو الغيط المبعوث الروسي لعملية السلام ميخائيل بوغدانوف، بأن الرؤى التي تنطلق من إمكانية إقامة هذه العلاقات قبل حل القضية، لا تقرأ الواقع على نحو صحيح.

وشدد على أنه لن يكون ممكناً إقامة مثل هذه العلاقات من دون إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

واستقبل أبو الغيط أمس بوغدانوف، في مقر الجامعة، وأوضح الناطق باسمه محمود عفيفي، أن الأمين العام نقل للمبعوث الروسي خلاصة المحادثات التي أجريت في بروكسيل قبل يومين بين الوفد الوزاري العربي المُصغر والوزراء الأوروبيين، والتي تركزت على كيفية تحريك المسار السلمي بين فلسطين وإسرائيل، والتصدي للتبعات السلبية للقرار الأميركي نقل السفارة إلى القدس، وأهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في هذه المرحلة.