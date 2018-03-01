الطقس: ارتفاع متوالي على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، بأن يكون الطقس اليوم الخميس غائماً جزئياً إلى صاف ومغبراً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

بينما لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة يو غد الجمعة بحيث يبقى الطقس الجمعة غائماً جزئياً حيث تظهر الغيوم المرتفعة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويطرأ يوم السبت ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ويكون الجو غائماً جزئياً، لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأحد القادم تنبأت دائرة الأرصاد بأن يكون الجو غائماً جزئياً حيث تظهر الغيوم المرتفعة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.