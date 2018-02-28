أحدث تجربة لأكبر طائرة في العالم

ظهر على موقع التواصل الاجتماعي، فيديو لتجربة أول نموذج لأكبر طائرة في العالم، والمعروفة باسم "ستراتولونش".

ونشر المقطع أحد رؤساء المشروع، رجل الأعمال الأمريكي الشهير بول ألين على صفحته في "تويتر"، مصحوبا بتعليق، بأن الطائرة أجرت عدة تجارب على مدرج الإقلاع والهبوط.

وأضاف، أن الطائرة أجرت عدة رحلات يوم 24 و25 فبراير/ شباط، لمراجعة عمل المحركات والأنظمة على متن الطائرة.

وأشار أن أقصى سرعة وصلت لها الطائرة خلال التجارب بلغت 46 ميلا في الساعة أي (74 كم/س).

ويبلغ طول جناحيها 117 مترا، ويصل وزنها إلى 230 طنا وارتفاعها 15 مترا، كما تم تجهيزها بـ28 عجلة. وتسمح الخصائص التقنية للطائرة بنقل حمولة تصل إلى 250 طنا.

وتخطط الشركة لاستخدام الطائرة العملاقة كمنصة لإطلاق الصواريخ، حيث سوف يقومون بشحن بضائع إلى المدار المنخفض للأرض. وفي المرحلة الأولى سوف تحمل الطائرة صاروخا واحدا، ولكن في المستقبل يمكن أن يزداد العدد ليصل إلى 3 صواريخ.

ومن المتوقع أن تجرى الطائرة أول رحلة تجريبية في عام 2019.

وشركة "Stratolaunch" أنشأت في عام 2011، من قبل بول ألين، وهو أحد مؤسسي شركة "مايكروسوفت" العالمية.