ثائر حلاحلة.. 90 شهراً من الأسر بحجة الاعتقال الإداري

منذ اعتقاله الأخير، اتخذ الأسير ثائر حلاحلة من بلدة خرسا بالخليل قراره بعدم التعامل مع محاكم الاحتلال، في خطوة سبقت قرار الأسرى الإداري جميعاً بعشرة أشهر.

حلاحلة وخلال سنواته اعتقاله الطويلة إداريا، أدرك أن التعامل مع هذه المحاكم هي مضيعة لوقت الأسير وإعطاء شرعية لمحاكم الاحتلال الصورية.

وكان الأسير حلاحلة (38 عاما)، اعتقل 9 مرات نصفها اعتقالات إدارية، بما مجموعه 90 شهراً متفرقة، خاض خلالها أشهر من الإضرابات الفردية عن الطعام ضد اعتقاله الإداري في العام 2012 حيث استمر في إضرابه 76 يوماً حصل في نهايتها على حريته.

وبحسب زوجته "أم خطاب" فإن حلاحلة أدرك عبثية جلسات المحكمة للمعتقل الإداري وما يتخللها من تعب وإرهاق للأسير خلال النقل بالبوسطة والمعابر، وبلا فائدة مرجوة، فالاعتقال الإداري حجة الاحتلال لاحتجاز الأسير وأي محاكم لا يمكن أن تعدل الاحتلال عن هذا القرار، والتعاطي مع المحاكم يعتبر إضفاء الشرعية على هذه الحجة.

وكل سنوات الاعتقال الإداري التي امتدت منذ سنوات 13 عاماً، وطوال90 شهراً، كانت التهمة ملفاً سرياً وشبهات بكونه يمكن أن يشكل خطراً على أمن الاحتلال واستقرار المنطقة، وكان حلاحلة يحضر كل جلسات الاعتقال من تقليص وتثبيت للاعتقال الإداري إلى المحاكم الاستئناف، مع كل تمديد وهو ما كان يشكل عبئاً عليه وعلى صحته.

بعض الاعتقالات كانت تمتد إلى 24 شهراً، وأخرى كان التمديد يكون قبل ساعات فقط من الإفراج عنه، وفي الاعتقال الأخير تلقى تمديد الاعتقال الإداري قبل شهر وعشرة أيام من انتهاء المدة السابقة.

وتقول الزوجة لـ "فلسطين اليوم الإخبارية": "الاعتقال الإداري أكبر مأساة للأسير وعائلته، فلا موعد محدد للإفراج عنه ولا استقرار للجهتين، ففي بعض المرات يتم الإفراج عنه بعد أول تمديد وفي مرات تمتد التمديدات لأربع وخمس مرات، دون أيه مبرر أو توقع واضح لما يمكن أن يكون بعد انتهاء مدة الاعتقال". وفي حاله حلاحلة فإن احتمال تمديده بالغالب تكون أكبر من الإفراج عنه، كما تشير الزوجة.

وحلاحلة أب لطفلة "لمار" ثمانية أعوام، و"خطاب" خمسة أعوام، تقول زوجته إنهما كبرا بعيداً عنه بسبب الاعتقال الإداري المتجدد، إلى جانب حرمانهما من الزيارة بسبب حرمان الزوجة وعائلة حلاحلة من الزيارة.

وبحسب الزوجة فلا يوجد وسائل اتصال بين العائلة والأسير حلاحلة، فالزوجة ممنوعة من الزيارةـ إلا بتصريح أمني يصدر لها كل عام مرة واحدة، وفي بعض الأحيان تمنع من اصطحاب أبنائها معها، إلى جانب منع المحاميين من زيارته بسبب مقاطعته للمحاكم.



