ترامب يدعو أمير قطر لزيارة واشنطن أبريل القادم

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتصالاً هاتفياً بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، داعية لزيارة الولايات المتحدة في أبريل/ نيسان القادم.

وأعرب أمير قطر عن ترحيبه بدعوة الرئيس الأمريكي، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وجرى خلال الاتصال "استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل توطيدها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين"، بحسب الوكالة القطرية.

وأكد الزعيمان "حرصهما على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في مكافحة الإرهاب والقضاء على أسبابه ومصادر تمويله في إطار الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في هذا الشأن".

كما تبادل الجانبان "وجهات النظر حول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".

وتأتي الزيارة المرتقبة لأمير قطر، في ظل تقارير إعلامية عن زيارة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى أمريكا في 19 مارس/ آذار القادم.

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة.

وترجح أوساط إعلامية أن تكون تلك الزيارات المنفصلة المرتقبة تمهيدية لعقد قمة خليجية أمريكية في مايو/ آيار القادم.