يوفنتوس إلى نهائي كأس إيطاليا للمرة الرابعة على التوالي

حجز يوفنتوس مقعده في نهائي مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم للموسم الرابع على التوالي، وذلك بفوزه على ضيفه أتالانتا 1-صفر، الأربعاء، في إياب الدور نصف النهائي.

وكان فريق المدرب ماسيميليانو اليغري حسم لقاء الذهاب خارج قواعده 1-صفر أيضا سجله منذ الدقيقة 3 عبر الأرجنتيني غونزالو هيغواين الذي غاب عن لقاء الأربعاء بسبب الإصابة، على غرار فيديريكو برنارديسكي الذي يواجه احتمال الغياب عن الفريق لما تبقى من الموسم بسبب إصابة في أربطة ركبته.

وأصبح يوفنتوس على بعد 90 دقيقة من تكريس احتكاره المحلي وإحراز لقب الكأس للموسم الرابع على التوالي، علما أنه لا يزال أيضا في قلب الصراع على لقب الدوري المحلي الذي توج به في المواسم الستة السابقة.

ويدين يوفنتوس بفوزه إلى البوسني ميراليم بيانيتش الذي سجل الهدف الوحيد من ركلة جزاء في ربع الساعة الأخير، مؤكدا تأهل فريقه إلى المباراة النهائية للمرة الـ18 في تاريخه، وسيواجه في التاسع من مايو على الملعب الأولمبي في روما الفائز من لاتسيو وميلان اللذين يلتقيان لاحقا (تعادلا ذهابا في ميلانو صفر-صفر).

ويمر فريق "السيدة العجوز" بفترة ممتازة محليا إذ خرج منتصرا من مبارياته التسع الأخيرة وكان من الممكن أن يرفعها إلى عشر لكن مباراته التي كانت مقررة الأحد ضد أتالانتا بالذات تأجلت بسبب العاصفة الثلجية التي ضربت تورينو.

ومن المؤكد أن الاستحقاق الأهم ليوفنتوس الذي يخوض السبت مباراة صعبة في الدوري خارج ملعبه ضد لاتسيو، سيكون بعد أسبوع عندما يسافر الى لندن من أجل مواجهة توتنهام الإنجليزي في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، بعدما اكتفى بالتعادل على أرضه 2-2، في مباراة تقدم في دقائقها الأولى بهدفين نظيفين لهيغواين الذي أضاع ركلة جزاء أيضا في أواخر الشوط الأول وحرم فريقه من فرصة التقدم 3-1.