عودة 22 مواطناً من العالقين في مطار القاهرة إلى قطاع غزة

وصل قطاع غزة مساء اليوم الأربعاء، 22 مواطناً من المواطنين العالقين في مطار القاهرة الدولي منذ أسبوع.

وقالت سفارة فلسطين في القاهرة، إنه وبعد جهود حثيثة بذلتها مع مصر وصل إلى صالة معبر رفح ٢٢ من المواطنين الفلسطينيين العالقين الذين كانوا متواجدين في مطار القاهرة الدولي منذ أسبوع.

وأكدت السفارة في بيان وصل صحفي استمرارها ببذل كافة الجهود من خلال التنسيق المستمر بين السفير دياب اللوح والمصريين من أجل عودة كافة العالقين المتواجدين في مصر إلى قطاع غزة في أقرب وقت ممكن.

وكانت السلطات المصرية أعلنت عن إغلاق معبر رفح بشكل مفاجئ بعد يوم من فتحه خلال الشهر الجاري مما تسبب بأزمة للعديد من المواطنين العائدين إلى قطاع غزة، الذين اضطروا للمكوث في مطار القاهرة.