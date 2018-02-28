والد نيمار يخرج عن صمته ويكشف حقيقة إصابة ابنه

أعلن والد النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أن ابنه سيغيب ستة أسابيع على الأقل بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام مرسيليا في الدوري الفرنسي.

وقال نيمار الأب اليوم خلال لقاء مع قناة برازيلية: "باريس سان جيرمان يعرف تماما أنه لا يستطيع الاعتماد على نيمار في مبارياته المقبلة، سيمتد علاجه من ستة إلى ثمانية أسابيع، سواء أجرى عملية جراحية أم لا".

ويقطع هذا التصريح الشك باليقين لجهة غياب نيمار عن فريقه في مباراة الإياب المصيرية أمام ريال مدريد الإسباني ضمن دورالـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي يستضيفها ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية في السادس من مارس القادم، والتي عوّل النادي الباريسي على تألق نجمه البرازيلي فيها قبل إصابته لتعويض تخلفه 1-3 في مباراة الذهاب التي جرت على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد.

وصرح الإسباني أوناي إيمري مدرب سان جيرمان في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء عشية مواجهة مرسيليا في دور الثمانية لكأس فرنسا، بأن هناك احتمال ضئيل لمشاركة نيمار في مباراة الريال من دون أن يحدد مدة غياب نجمه البرازيلي عن الملاعب.