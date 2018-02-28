كيف علق زيدان على الهزيمة أمام إسبانيول؟  

وصف الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني خسارة فريقه أمام مضيفه الكتالوني إسبانيول أمس الثلاثاء في افتتاح المرحلة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم بـ"المؤلمة".

وجاءت تصريحات زيدان في مؤتمر صحفي عقب الهزيمة من الفريق الكتالوني بهدف قاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل عن الضائع، عندما كانت النتيجة تشير للتعادل بدون أهداف.

وقال زيدان:"بدأنا بشكل جيد، حصلنا على فرص لتسجيل هدف ولم نفعل ذلك، لا نستحق هذه الخسارة، إنها مؤلمة وأشعر بالأسى للاعبين".

وأضاف: "ليس لدي أي شيء لتوضيحه عن اللاعبين ولكن النتيجة ليست متوقعة، لا توجد خطة بديلة، نحن فريق مكون من 25 لاعبا، ولم تسير الأمور بشكل جيد اليوم".

وتابع المدرب الفرنسي تصريحاته قائلا :"لم نكن نستحق هذا الهدف، لقد قدمنا أداء جيدا في الشوط الأول، والشوط الثاني كان أسوأ قليلا، أحيانا لا يمكنك أن تفهم كرة القدم، اليوم لم نلعب بشكل جيد، لكن لو سجلنا هدفا في الشوط الأول كانت الأمور ستكون مختلفة".

وبسؤاله عن ترك المدافع وقائد الفريق سيرخيو راموس لموقعه في لقطة الهدف ومشاركته في الهجوم، أوضح أنه مع بقاء النتيجة على التعادل السلبي حتى اللحظات الأخيرة "يمكن أن تحدث مثل هذه الأشياء".

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد ريال مدريد عند 51 نقطة في المركز الثالث المهدد بفقدانه لصالح فالنسيا، بينما ارتفع رصيد إسبانيول إلى 31 نقطة في المركز الثالث عشر على جدول ترتيب الليغا التي يغرد برشلونة في صدارتها بـ65 نقطة.