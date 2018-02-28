كاميرا جديدة من "جوجل" تلتقط الصور تلقائياً

أطلقت شركة ألفابت، وهي الشركة الأم لـ"جوجل"، كاميرا جديدة تحمل اسم "جوجل كليبس" وهي كاميرا رقمية يمكن وضعها في الجيب، كما تقرر ما إذا كانت لقطة معينة جديرة بالتصوير.

والكاميرا البالغ سعرها 249 دولارا مصممة لتلتصق بقطعة أثاث أو أي جسم ثابت وتلتقط بشكل تلقائي صور الأجسام التي تحوم حول الباحث عن الرؤية المزودة به.

وعلى عكس كاميرات المراقبة التي تعمل عند التقاط حركة أو يجري برمجتها للعمل في توقيت معين، فإن "جوجل" دربت الذكاء الإلكتروني للكاميرا الجديدة كي يتعرف على الابتسامة ووجوه البشر والكلاب والقطط والحركة السريعة.

وتتوقع الشركة إقبالا كبيرا على الكاميرا من أباء وأمهات وأصحاب الحيوانات الأليفة الذين يرغبون في التقاط صور عفوية لأطفالهم وحيواناتهم الأليفة.

ويمكن للكاميرا تصوير فيديو مدته سبع ثوان. ويستطيع المستخدم تحميل الصور ونقلها لآخرين عبر الهواتف الذكية.