جندي إسرائيلي يطلق النار على نفسه داخل قاعدته العكسرية

أقدم جندي إسرائيلي على الانتحار بإطلاق النار على نفسه داخل قاعدة عسكرية شمال فلسطين المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن الجندي المنتحر نُقل بطائرة إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا المحتلة، وهناك أعلن الأطباء وفاته.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه فتح تحقيقًا في ملابسات الحادث.

والإقدام على الانتحار منتشر بين جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، وغالبًا ما يكون دافع الانتحار الخوف من المواجهات مع الفلسطينيين.

وكشف تقرير صدر عن الجيش الإسرائيلي في شهر يناير 2018، عن عدد العسكريين الذين انتحروا خلال العام الماضي 2017، وغالبيتهم باستخدام السلاح.

وأفاد بأن 16 عسكريًا أقدموا على الانتحار عام 2017، منهم 13 جنديًا نظاميًا، وضابطان وجندي من الاحتياط.

وفي عام 2017 توفي في صفوف الجيش الإسرائيلي 55 جنديًا، سبعة منهم في عمليات هجومية، و16 نتيجة الانتحار، و9 لأسباب طبية، و2 خلال التدريبات، و4 في حوادث طرق للجيش، و8 في حوادث طرق مدنية و9 آخرون في حوادث مختلفة. بحسب التقرير.