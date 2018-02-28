"فتح" إقليم شمال غزة تكرم عوائل الأسرى في سجون الاحتلال

نظمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح اقليم شمال غزة وذراعها العسكري كتائب شهداء الأقصى – جيش العاصفة احتفال تكريم لعوائل الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" وشارك العديد من المواطنين وعدد من كوادر حركة فتح والكتائب وبحضور القائد العام لكتائب شهداء الأقصى -جيش العاصفة سالم ثابت.

وتخلل الحفل كلمة المنظمين ألقاها مفوض الأسرى في الإقليم أكد فيها على مواصلة معركة الدفاع عن قضية الأسرى الابطال القابعين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وشدد على ضرورة أن تكون قضية الأسرى على سلم أولويات شعبنا الفلسطيني.

وشدد المشاركون على ضرورة استمرار فعاليات الدعم والإسناد لأسرانا المضربين وإيصال معاناتهم للعالم أجمع؛ وعدم الانتظار حتى تتدهور صحة الأسرى المضربين ليتم تنظيم فعاليات التضامن؛ مطالبين بمزيد من فعاليات الدعم والإسناد للأسرى المضربين.

وحضر الفعالية مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية وممثلو القوى الوطنية وحشد من أهالي وذوي الأسرى.

وأكد القائد العام لكتائب شهداء الأقصى جيش العاصفة سالم ثابت أن معركة الأسرى مع الاحتلال باتت تأخذ أشكالا عديدة ومتنوعة على كافه الصعد والمستويات السياسية والدبلوماسية، مشيرا إلى أن ما يجرى الآن من مطالب ودعوات للهيئات الأممية والدولية بضرورة التدخل للجم إسرائيل عن ممارساتها بحق أبناء شعبنا يتطلب التوحد وأن المطلوب في هذه المرحلة هو الارتقاء بمستوى وقفات التضامن والمساندة مع أسرانا لتأخذ في طابعها وتعبيرها حاله المقاومة وتشكل أداة ضغط حقيقية على حكومة الاحتلال وتجبرها على إعادة النظر في تعاملها وسياساتها القمعية بحق الأسرى.







