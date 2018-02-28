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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الحرب المقبلة ستكون طاحنة

ضابط "إسرائيلي": اغتيال نصر الله سيحسم المعركة القادمة

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 17:34 - 28 فبراير 2018
حسن نصرالله - حزب الله حسن نصرالله - حزب الله
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قال ضابط "إسرائيلي" كبير في هيئة الأركان مساء الأربعاء: "إن الحرب المقبلة مع حزب الله اللبناني ستكون حرب برية، وأول أيام لها ستكون معاركها طاحنة بكل ما للكلمة من معنى".

وأضاف الضابط "الإسرائيلي" الكبير خلال لقائه مع مجموعة من الصحافين العسكريين للاحتلال: "الحرب المقبلة مع حزب الله ستكون طاحنه وندرس استخدم طائرات صغيرة انتحارية.

وأشار إلى أن "قيادة الجبهة الداخلية للاحتلال ستطالب هيئة الأركان باحتلال مناطق وإبادة العدو، خاصة في ظل التوقعات بتوجيه ضربات قاسية لها".

وحيال سؤال وجه للضابط حول قضية الحسم للمعركة قال الضابط: "لا يوجد اليوم إجابة واضحة حول شكل الحسم بل الحديث يدور عن إنجاز المعركة؛ ولكن لو نجحنا باغتيال السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني في الحرب المقبلة فهذا يعتبر حسما واضحا".

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