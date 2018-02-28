هنية والوفد المرافق له يعود إلى قطاع غزة بعد انتهاء زيارتهم للقاهرة

عاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والوفد المرافق له مساء اليوم الأربعاء إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري بعد انتهاء زيارتهم للعاصمة المصرية القاهرة والتي استمرت نحو ثلاثة أسابيع.

وأجرى هنية والوفد المرافق له لقاءات عدة بمسؤولين من جهاز المخابرات العامة المصرية خاصة مدير عام المخابرات عباس كامل، إضافة إلى لقاءات مع قيادات حماس في الخارج، وناقش الوفد العديد من الملفات المهمة خاصة ملفي المصالحة و"صفقة القرن".

وغادر وفد حماس بتاريخ (9/2/2018) قطاع غزة حيث ضم الوفد من غزة كلٍ من اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، وروحي مشتهى عضو المكتب السياسي للحركة، وخليل الحية، فتحي حماد، ومن الخارج نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري وأعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق وعزت الرشق.

وأوضحت حركة حماس في بيان مقتضب لها مساء الأربعاء، أن وفدها عاد إلى قطاع غزة بعد انتهاء زيارتهم إلى القاهرة والتي ناقش فيها مع مسؤولين مصريين التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وملف المصالحة، إلى جانب العلاقة الثنائية على المستوى السياسي والأمني"

وكان عضو المكتب السياسي حماس خليل الحية، أكد أن وفد حركته في القاهرة بحث مع السلطات المصرية كيفية إنجاح المصالحة، ومواجهة صفقة ترمب، مشددًا في الوقت نفسه على أنه لم يجرِ التطرق لإدارة قطاع غزة، ومرحلة "ما بعد عباس".

وقال الحية في تصريح سابق: "جرى بحث الإجابة عن "الأسئلة المُغرضة" التي تتحدث عن دولة في قطاع غزة والتوسع على حساب سيناء المصرية، مؤكدًا أن كل هذا "مرفوض من حماس، واستمعنا رفضًا مصريًا بذلك".