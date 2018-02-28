الحريري والمشنوق يسافران إلى السعودية!

يبدأ اليوم رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري زيارة إلى المملكة العربية السعودية بدعوة رسمية من قيادتها للقاء كبار المسؤولين فيها، وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعدما شكلت لقاءات موفد الملك السعودي إلى بيروت المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا إشارة قوية إلى نية الرياض إعادة الحرارة إلى العلاقات اللبنانية- السعودية.

فيما أنهى المستشار العلولا اجتماعاته في بيروت، يرافقه السفير لدى لبنان وليد اليعقوب والوزير المفوض في الديوان الملكي القائم بالأعمال السابق في بيروت وليد بخاري، مع عدد من قيادات الصف الأول، وغادر ليلاً إلى الرياض «للتحضير لزيارة الحريري»، كما قال لأقطاب التقاهم، ينتظر أن يرافق الحريري وزير الداخلية نهاد المشنوق، الذي لديه جدول لقاءات مع عدد من المسؤولين السعوديين تتعلق بالتنسيق بين وزارته وبين نظيرتها في المملكة.

واجتمع الوفد السعودي بعد ظهر أمس مع رئيس البرلمان نبيه بري، الذي وصف اللقاء بـ «الودي على أمل لقاءات أخرى»، فيما قال العلولا إن «بري قامة وطنية تبعث الأمل والتفاؤل».

وقال مرجع لبناني ممن التقاهم الموفد الملكي السعودي لـ «الحياة»، إن زيارته هدفت إلى ثلاثة عناوين رئيسة هي، إعطاء نفحة روح جديدة للبلد بعودة المملكة إلى الاهتمام بأوضاعه، تأييد الشرعية اللبنانية والحرص على دعم الدولة ومؤسساتها، ودعم الحريري وتأييده في ظل المشهد السياسي اللبناني الداخلي المقبل على الانتخابات النيابية، واستكشاف سبل مساندة لبنان المقبل على سلسلة مؤتمرات دولية لدعم جيشه واقتصاده في مواجهة أزمته نتيجة التراكمات وعبء النازحين على أرضه.

ورأى أن المملكة مهتمة لتعاون أصدقائها وحلفائها اللبنانيين وتوحيد صفوفهم. وأكد المرجع أن العلولا «واسع الاطلاع على الوضع اللبناني في شكل جيد جداً، ولديه الكثير من المعطيات».

وأوضح مصدر رسمي لـ «الحياة»، أن الجانب السعودي «بدد من خلال زيارته الانطباعات التي نشأت بعد استقالة الحريري من الرياض في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عن تباعد بينه وبين المملكة، وأن الأخيرة عائدة إلى لبنان، خصوصاً أن بدء المستشار العلولا اجتماعاته برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والكلام الذي سمعه الأخير منه عن الحرص على أفضل العلاقات له رمزية إيجابية جداً».

كما سمع الوفد السعودي من بعض من التقاهم، بحسب قول المرجع السياسي لـ «الحياة»، «أهمية وحدة الصف السني في هذه المرحلة بخلاف ما يحصل من البعض لمحاولة شقه بالتزامن مع الانتخابات النيابية، على رغم أحقية أي فريق سياسي في أن تكون له استقلاليته وطموحه المستقل. وشدد المرجع أمام الجانب السعودي على «الحاجة إلى الوقوف إلى جانب الحريري الذي يخوض مغامرة محفوفة بالصعوبات من أجل إنهاض الوضع الاقتصادي وتفعيل المؤسسات في البلد».

وقال أكثر من مصدر لـ «الحياة» إن الجانب السعودي أكد استعداد الرياض لإعادة دعم البرامج الإنمائية المخصصة للبنان.

وكان الموفد السعودي زار أمس كلاً من رؤساء الحكومة السابقين تمام سلام وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي، ثم رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان الذي تمنى أن تواصل المملكة إرسال الوفود إلى لبنان للاطلاع على شؤونه، لأن العرب يهمهم لبنان مستقراً ومزدهراً، نافياً أن يكون البحث تطرق إلى الانتخابات النيابية.

وقال: «يبدو أن إحياء العلاقات أمر جدي من خلال الزيارة ومن خلال مضمون الأحاديث».

كما التقى الوفد رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل بحضور الرئيس السابق أمين الجميل.

وقال العلولا رداً على سؤال: «كل شيء لمصلحة لبنان نعمل لأجله». وقال سامي الجميل إنه أكد «الاستمرار في الدفاع عن استقلال لبنان وسيادته وتحييده عن صراعات المنطقة، ورفض التدخل في شؤون الآخرين والتدخل في شؤوننا».

وأضاف: «ما يهمنا هو ألا يدفع اللبنانيون الموجودون في الخليج ثمن مواقف الدولة وفرقاء لبنانيين يعرّضون اللبنانيين العاملين في الخليج للخطر».

ورحّب «بكل الدعم الذي تؤمنه المملكة للدولة، لا سيما للجيش الذي هو المؤسسة الشرعية التي تمثل الجميع».