الحرس الثوري يزيح الستار عن أحدث نموذج للصّواريخ المضادة للدروع

ازاح الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، الستار عن صاروخ “اذرخش” بوصفه أحدث نموذج للصواريخ الموجهة ايرانية الصنع والمضادة للدروع التي يُمكن للمروحيات الحربية أن تتسلح بها.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء في خبر اطلعت عليه قناة الموقف، أن “القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء محمد جعفري، وقائد القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية العميد باكبور رعيا مراسم إزاحة السّتار عن أحدث إنجازات القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية”.

وبحسب الوكالة فإن هذا الصّاروخ مزود بمحرك بحث حراري؛ ومهمة هذا الصّاروخ الأساسية أرض – أرض وتبلغ سرعته القصوى 550 متر بالثانية.

كما تم خلال هذه المراسم إزاحة السّتار عن السلاح الرشاش “سعير”، وتجهيز مروحيات “ميل 17” بمنظومات للرؤية الليلية.



